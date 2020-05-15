В Москве начал работать сервис по автоподбору мер поддержки бизнеса и граждан

В Москве запустили сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки граждан и предпринимателей, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

«Центр поддержки экономики города Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки граждан и предпринимателей. Он объединяет почти 70 различных мер поддержки для граждан и бизнеса. Среди них – социальные выплаты, налоговые отсрочки, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления», – сообщил глава департамента Кирилл Пуртов, передает РИА «Новости».

Пользователи сайта могут с помощью алгоритма агрегатора установить, какие меры подходят именно им, пояснил он.

Бизнесменам для определения подходящих мер нужно указать сферу деятельности и уточнить принадлежность к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям, указать организационную форму – ИП, организация, микропредприятие.

«Система автоматически проверит, какими мерами поддержки может воспользоваться организация, и покажет их все. Сервис даст подробное описание меры, информацию о категориях получателей, сроках предоставления, а также ссылку на документ, которым она утверждена», – добавил Пуртов.

Напомним, на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе ряд поручений касался поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Позже российские банки Сбербанк и ВТБ начали выдавать малому и микробизнесу кредиты под 0% годовых по государственной программе для выплаты зарплат: кредиты предоставляются на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день.