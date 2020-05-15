Денежные переводы из России в Грузию сократились более чем на 60%

В апреле 2020 года объем денежных переводов из России в Грузию составил 13,12 млн долларов, что на 61,81% ниже показателя апреля 2019 года, сообщил нацбанк Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом Россия на втором месте среди стран, откуда более всего перечисляют деньги в Грузию, на первом же Италия – 13,36 млн долларов (снижение на 27,54% по сравнению с апрелем прошлого года).

Всего из-за рубежа в Грузию в апреле поступило переводов на 79,1 млн долларов, это на 42,3% меньше, чем в апреле 2019-го.

В первую пятерку стран, из которых Грузия больше всего получает переводов, входят также Греция, США и Израиль.