Рекордное число пациентов выздоровели за сутки от коронавируса в Подмосковье

От коронавируса в Подмосковье за сутки выздоровели 481 человек, это рекордное число пациентов, вылечившихся за все время с начала эпидемии, сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Московской области за последние сутки выздоровел еще 481 заболевший коронавирусом. Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», – говорится в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Подмосковье.

Там отметили, что общее число выздоровевших увеличилось до 2468 человек.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.

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