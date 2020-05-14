Эксперты: Предложенные Росавиацией ограничения будут только нервировать пассажиров

Новые правила, которые планируется ввести для пассажиров самолета, облегчат работу бортпроводникам, но все равно в полной мере не смогут защитить всех от коронавирусной инфекции, поэтому излишни, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

Из-за эпидемии коронавируса Росавиация планирует обязать всех пассажиров носить маски и перчатки в течение всего полета. Также предполагается, что будет сохраняться режим «пристегните ремни» – покидать свое место будет возможно только для похода в туалет, а позвать бортпроводника – исключительно при острой необходимости.

«Для бортпроводников такой порядок, конечно, пойдет только на пользу: пассажиры лишний раз не будут ходить по салону, не нужно будет таскать туда-сюда тяжелые тележки с едой. Я предполагаю, что лишний раз бортпроводника нельзя будет вызывать не только для того, чтобы минимизировать контакты, но и в связи с массовым сокращением бригад – сейчас летают минимальным составом, что очень тяжело», – рассказывает бывший бортпроводник Елена Федотова.

Что касается детей, продолжает эксперт, конечно, родителям придется нелегко, ведь малышей зачастую сложно заставить сидеть на месте в течение нескольких часов. Поэтому пассажирам с детьми следует заранее придумать им занятие на время полета, советует экс-бортпроводник.

«Взрослым пассажирам такие правила, конечно, доставят дискомфорт: придется долгое время сидеть, нельзя будет размяться. В таких ситуациях не исключены и обмороки, потому что кровь застаивается и не поступает в мозг – у меня однажды была такая ситуация. Но что поделать? Все делается ради обеспечения безопасности. Пройтись в туалет, чтобы размяться раз в полчаса-час, допустимо, так что ничего критичного я в этом не вижу», – считает Федотова.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов согласен, что данные правила не критичны и их можно соблюдать, но не видит в них особого смысла.

«Понятно, что это хотят сделать для блага пассажиров, но самолет – замкнутое пространство. Интервал кресел не позволяет обеспечить каждому безопасное расстояние. Эти меры никак не помогут реально защититься от вируса, а только лишний раз будут пугать и нервировать пассажиров, особенно тех, кто и так летать боится. Считаю, что это излишние меры предосторожности. Если и выполнять полеты, то нормально – мы же работаем на благо пассажиров, они должны чувствовать комфорт и уют», – говорит Романов.

Ранее глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделился мнением, что международное авиасообщение будет возобновлено не раньше весны следующего года.

В Росавиации также сообщили, что за апрель рынок авиаперевозок в России сократился практически на 92%.