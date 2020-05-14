Эксперты: Предложенные Росавиацией ограничения будут только нервировать пассажиров

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14 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Эксперты: Предложенные Росавиацией ограничения будут только нервировать пассажиров

                 14 мая 2020, 20:20
              Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Новые правила, которые планируется ввести для пассажиров самолета, облегчат работу бортпроводникам, но все равно в полной мере не смогут защитить всех от коронавирусной инфекции, поэтому излишни, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

              Из-за эпидемии коронавируса Росавиация планирует обязать всех пассажиров носить маски и перчатки в течение всего полета. Также предполагается, что будет сохраняться режим «пристегните ремни» – покидать свое место будет возможно только для похода в туалет, а позвать бортпроводника – исключительно при острой необходимости.

              «Для бортпроводников такой порядок, конечно, пойдет только на пользу: пассажиры лишний раз не будут ходить по салону, не нужно будет таскать туда-сюда тяжелые тележки с едой. Я предполагаю, что лишний раз бортпроводника нельзя будет вызывать не только для того, чтобы минимизировать контакты, но и в связи с массовым сокращением бригад – сейчас летают минимальным составом, что очень тяжело», – рассказывает бывший бортпроводник Елена Федотова.

              Что касается детей, продолжает эксперт, конечно, родителям придется нелегко, ведь малышей зачастую сложно заставить сидеть на месте в течение нескольких часов. Поэтому пассажирам с детьми следует заранее придумать им занятие на время полета, советует экс-бортпроводник.

              «Взрослым пассажирам такие правила, конечно, доставят дискомфорт: придется долгое время сидеть, нельзя будет размяться. В таких ситуациях не исключены и обмороки, потому что кровь застаивается и не поступает в мозг – у меня однажды была такая ситуация. Но что поделать? Все делается ради обеспечения безопасности. Пройтись в туалет, чтобы размяться раз в полчаса-час, допустимо, так что ничего критичного я в этом не вижу», – считает Федотова.

              Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов согласен, что данные правила не критичны и их можно соблюдать, но не видит в них особого смысла.

              «Понятно, что это хотят сделать для блага пассажиров, но самолет – замкнутое пространство. Интервал кресел не позволяет обеспечить каждому безопасное расстояние. Эти меры никак не помогут реально защититься от вируса, а только лишний раз будут пугать и нервировать пассажиров, особенно тех, кто и так летать боится. Считаю, что это излишние меры предосторожности. Если и выполнять полеты, то нормально – мы же работаем на благо пассажиров, они должны чувствовать комфорт и уют», – говорит Романов.

              Ранее глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделился мнением, что международное авиасообщение будет возобновлено не раньше весны следующего года.

              В Росавиации также сообщили, что за апрель рынок авиаперевозок в России сократился практически на 92%.


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