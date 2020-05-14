Росавиация подготовила указания по выходу из режима ограничений

Подготовлен проект указаний по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу при восстановлении авиаперевозок, сообщила Росавиация.

«Федеральное агентство воздушного транспорта совестно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (ЦКБ ГА) подготовили проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации», – передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.

В документе отмечается, что предлагается трехэтапный план снятия ограничений с разделением требований к пассажирам и экипажу.

«Первый этап... При входе на борт проводится бесконтактная термометрия, пассажиры с температурой тела 37,5 и более на борт не допускаются», – отмечает Росавиация.

На втором этапе будут применяться аналогичные меры. На третьем этапе снятия ограничений пассажирам измерять температуру не будут.

Кроме того, на первом этапе на борт не будут пускать пассажиров в верхней одежде.

«Пассажиры в верхней одежде на борт воздушного судна не допускаются. Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту», – поясняется в документе.

Также предлагается ограничить пассажирам вызов бортпроводника и перемещение по салону самолета.

«...Вводится ограничение на вызов члена кабинного экипажа, бортпроводник может быть вызван только при возникновении неразрешимых ситуаций, в том числе влияющих на безопасность полета, состояние здоровья и в случае угрозы жизни пассажиров», – указано в проекте Росавиации.

«... Ограничивается перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим «пристегните ремни» сохраняется во время всего полета», – добавили в ведомстве.

Помимо этого пассажиры должны будут находиться в масках и перчатках во время всего полета на первых двух этапах: «...Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более 3-х часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции».

Использованные маски предлагается собирать в специальный герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации.

Ранее сообщалось, что за апрель рынок авиаперевозок в России сократился на 91,8%.

Правительство России выделило 23,4 млрд рублей для предоставления субсидий российским авиакомпаниям.