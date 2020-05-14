Вирусолог оценил сообщения о нетипичном симптоме «острого живота» при коронавирусе

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило новых клинических проявлениях коронавируса, однако вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что это не говорит о мутации COVID-19.

«Когда речь идет о двух случаях необычного клинического проявления, еще нельзя делать никаких выводов. Не исключено, что воспаление брюшины у пациентов развилось не из-за коронавируса, а по другим причинам. Доказательств не предоставлено. Есть только предположения. То есть эти два случая, описанные ФМБА, вовсе не говорят о том, что вирус мутировал и дает другую форму заболевания», – рассказал Альтштейн Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что самыми частыми симптомами коронавируса по-прежнему остаются такие симптомы, как высокая температура, сухой кашель, затруднение дыхания.

«Но есть и масса других симптомов. Может возникнуть сыпь, другие проявления. Но каждый раз говорить, что это следствие мутации – неверно. По одному или двум случаям делать далеко идущие выводы не следует. Если это мутант, нужно выделить этот вирус и доказать, что он мутировал, рассмотрев его нуклеотидные последовательности. Это кто-нибудь делает? Нет. Тогда и говорить нечего», – пояснил вирусолог.

Напомним, в ФМБА заявили, что у двух пациентов с коронавирусом появилась отрицательная динамика в виде [симптома] «острого живота», повышения температуры тела.

Вирусолог Виктор Зуев также отмечал, что говорить о мутации коронавируса при единичном осложнении у какого-то пациента недопустимо.