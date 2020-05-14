На спикера Рады подали в суд за принятие закона о банках

Внефракционный депутат Рады Антон Поляков, который был исключен из фракции «Слуги народа», подал иск в суд Киева против спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева. Иск касается принятия закона о банках, за который депутаты проголосовали накануне.

«Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания Верховной рады и нарушение положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу банковского законопроекта», – говорится в сообщении суда.

Также депутат просит признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения регламента во время заседания финансового комитета Рады 30 марта.

«Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу», – говорится в сообщении.

В среду Рада приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Сразу же после принятия этого закона Поляков зарегистрировал постановление об отмене голосования за данный законопроект, соответсвенно подписание закона заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и для президента Владимира Зеленского.

Принятие закона делает невозможным возвращение прежним владельцам национализированных банков, в том числе и государственного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.