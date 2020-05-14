Уставший от детей кот самоизолировался на двери

Пользователей Сети рассмешило видео, на котором уставший от игр с детьми кот нашел весьма необычное место для самоизоляции и забрался на дверь.

Ролик под названием «Кажется, кот решил спрятаться от детей» опубликовал хозяин питомца, за сутки видео набрало 250 тыс. просмотров, пишет «Ридус».

Пользователей Сети повеселили странные представления кошки об удобстве.

«Сижу с детьми в квартире уже второй месяц. Я сделала бы то же самое, если бы могла», – прокомментировала поведение кота одна из пользователей Сети.