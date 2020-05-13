Эксперты: Голосование по поправкам в Конституцию станет символом возвращения к нормальной жизни

В режиме самоизоляции люди соскучились по участию в политической жизни общества. А поэтому возможность отдать свой голос на выборах или голосовании по поправкам в Конституцию станет для людей символом возвращения к нормальной жизни. Такое мнение высказали политологи на прошедшем в среду круглом столе, посвященном выходу из введенного из-за коронавируса режима ограничений.

«Когда в начале года мы с коллегами исследовали отношение населения к поправкам в Конституцию, то обратили внимание на то, что граждане ценят возможность личного участия в такого рода событиях», – рассказал председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

По мнению политолога, с начала распространения COVID-19 и введения режима самоизоляции, запрос на такого рода соучастие в судьбе страны среди россиян только вырос. Поэтому и голосование по поправкам в Основной закон, и участие в выборах в своем регионе в единый день голосования (ЕДГ) станут символической вехой, которая обозначит возвращение к нормальной жизни. Таким выводом Макаренко поделился на онлайн-конференции Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации».

Схожее мнение высказали и другие участники конференции. «Проведение ЕДГ и голосование по поправкам в Конституцию в ближайшей перспективе – все это будет хорошей новостью для государства, для гражданского общества, для всех нас», – сказал глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Эти события станут «возвращением к тому, что, как выяснилось, имеет для нас высокую ценность: к спокойному развитию в политической, экономической и социальной сферах», добавил он.

«Нам всем хочется участвовать в жизни общества. Возвращение из самоизоляции будет и возвращением к политическому участию», – согласилась модератор конференции, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов предложил при голосовании по поправкам использовать дистанционные цифровые форматы, добавив, что такая идея активно обсуждается в экспертном сообществе, в частности, на площадке ЭИСИ.

На ваш взгляд Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса? Как должное

Как приятный сюрприз



Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин согласен, что назначение новой даты голосования станет сигналом обществу о завершении пандемии. И чтобы гарантировать эпидемиологическую безопасность, считает политолог, следует сдвинуть оба события по времени: провести голосование по поправкам в Конституцию в сентябре, а ЕДГ (который запланирован на 13 сентября) перенести на декабрь.

Кузнецов в свою очередь уточнил, что назначение конкретных дат голосований и выборов будет зависеть от положения дел с распространением COVID-19.

Напомним, закон о внесении поправок в Конституцию был принят парламентом 11 марта. Обязательным условием для их вступления в силу является одобрение на общероссийском голосовании. Оно могло состояться уже 22 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было перенесено на более поздний срок. Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта пообещал, что новая дата будет назначена с учетом развития ситуации с коронавирусом.

Накануне Общественная палата России сообщила: несмотря на действующие ограничения, сама палата и палаты в регионах продолжают сбор заявок от желающих стать наблюдателями за голосованием по поправкам в Конституцию, продолжается и обучение будущих наблюдателей. Наблюдателями уже выразили желание стать около 100 тысяч человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД