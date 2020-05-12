На голосовании по Конституции наблюдателями захотели стать около 100 тыс. человек

Несмотря на действующие ограничения из-за коронавируса, Общественная палата и палаты в регионах продолжают сбор заявок от желающих принять участие в наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию, проводят обучение будущих наблюдателей. Наблюдателями хотят стать около 100 тыс. человек.

Во вторник руководитель рабочей группы ОПРФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил доклад о ходе подготовки к голосованию в условиях коронавируса, сообщает «Российская газета».

«На данный момент система общественных палат получила порядка 100 тыс. кандидатур для назначения наблюдателями», – сказал он.

Григорьев напомнил, что законом о поправках в Конституцию на общественные палаты всех уровней возложена обязанность координировать работу наблюдателей.

23 марта ОПРФ заключила соглашение с общественными объединениями и НКО о сотрудничестве по подготовке и направлению наблюдателей на участки. 25 марта – с 12 политическими партиями. Всего же к работе по организации наблюдения присоединились порядка 1 300 федеральных и региональных общественных организаций по всей стране.

Еще до начала периода самоизоляции общественные палаты всех уровней провели более 160 очных и дистанционных мероприятий в 85 регионах страны. Затем большинство мероприятий ушло в онлайн.

«В регионах в конце марта – начале апреля также были проведены разнообразные пресс-конференции, мероприятия по созданию или расширению состава профильных рабочих групп, общественных штабов, открытию горячей линии, мероприятия по информированию о начале набора наблюдателей, а также разнообразные обучающие семинары, вебинары и видеоконференции», – говорится в докладе.

По словам Максима Григорьева, сбор заявок от желающих стать наблюдателями продолжается. Причем коронавирус практически не повлиял на этот процесс, поскольку правила подачи документов изначально предусматривали дистанционные форматы – по почте и курьерской доставкой. Таким образом, общественные палаты продолжат принимать заявки. Как и планировалось, эта работа завершится за неделю до голосования.

Напомним, закон о внесении поправок в Конституцию был принят парламентом 11 марта. Обязательным условием для их вступления в силу является одобрение на общероссийском голосовании. Оно могло состояться 22 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было перенесено но на более поздний срок. Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что новая дата будет назначена с учетом развития ситуации с коронавирусом.