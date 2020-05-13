Студенты-спасатели потушили более 16 гектаров горящих лесов в Забайкалье

В тушении пожаров в Читинском районе Забайкальского края продолжают помогать студенты-спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). В Читинском районе Забайкальского края добровольцами потушено уже более 16 гектаров горящих лесов.

«Осложняет работу штормовая погода, которая только способствует переброске огня на новые территории», – говорится в сообщении ВСКС в соцсети «ВКонтакте».

Доброволец Забайкальского регионального отделения ВСКС Иван Бармин рассказал, что перемещения его команды с момента прибытия составили почти 10 тыс. километров.

«Работаем много. Наш обычный день начинается рано утром, и никогда нельзя предугадать, насколько затянется работа. Огонь непредсказуем. Иногда работаем до наступления темноты. Установка пожаротушения вмещает в себя 20 литров, дозаправка происходит постоянно. Мы тут даже посчитали, что больше 20 тыс. литров воды вылили», – рассказал Бармин.

В регионе в среду объявлено штормовое предупреждение. Команда ВСКС возобновит работу, как только опасность отступит. Все действия студентов-спасателей согласованы с местными пожарными, лесничеством. Отдельное внимание уделено средствам защиты.