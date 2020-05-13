Глава Минздрава рассказал о массовых очагах коронавируса в больницах

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.

Он отметил, что ситуация с плановой медпомощью по всему миру изменилась. В апреле число поступающих пациентов сократилось на 7%, в частности, в институте Бурденко.

«И многие учреждения сегодня в силу того, что пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство, я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на заседании в Госдуме.

За последние сутки в России выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2212 человек. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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