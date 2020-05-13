Утверждено создание ТОР «Столица Арктики»

Правительство постановило создать территорию опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманске, это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.

«Правительство РФ постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» (далее - территория опережающего развития) на территориях муниципального образования «Кольский район» и городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», – передает ТАСС текст документа.

Напомним, в феврале Мурманске захотели создать ТОР «Столица Арктики».