В Мурманске захотели создать ТОР «Столица Арктики»

Минвостокразвития предложило создать в Мурманске территорию опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики», следует из проекта постановления правительства.

Документ о создании ТОР опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципальных образований «Кольский район» и «Печенгский район», городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», – говорится в документе.

Ранее занимавший пост премьера Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в Тулуне Иркутской области.