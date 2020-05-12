Западные СМИ: Китайцы увидели в пандемии шанс присоединить Тайвань

Большое количество китайских пользователей в Сети «призывают правительство к силовому присоединению Тайваня», пока мир занят борьбой с распространением коронавируса, пишут британские СМИ.

В статье The Times говорится, что, по мнению большого числа китайцев, коронавирус «предоставляет окно возможностей для вторжения на Тайвань и реализации цели национального объединения». «Эти призывы произрастают из десятилетий государственной пропаганды, создавшей обширную поддержку для идеи «силового воссоединения», – приводит ИноТВ содержание статьи британского издания.

Пекин «рассматривает самоуправляющийся Тайвань в качестве своей ренегатской провинции», полагает автор публикации. В статье приводится заявление китайского лидера Си Цзиньпина о том, что «присоединение Тайваня является частью намеченной им национальной реставрации, которая должна быть достигнута к середине века».

Отмечается, что видео дебатов о возможности силового присоединения Тайваня набрало 750 млн просмотров в китайских соцсетях.

«Возможно, цель воссоединения будет достигнута раньше срока», – приводит издание слова профессора Китайского народного университета Джина Канронга.

По мнению главного редактора газеты Global Times Ху Хицзьиня, Китай сможет присоединить Тайвань только в том случае, если «обеспечит себе ошеломляющее военное превосходство в цепочке ближайших к территории Китая тихоокеанских островов и обойдет Штаты в качестве сильнейшей экономики мира».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал ВОЗ пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Напомним, Тайвань не является членом ВОЗ из-за противодействия Пекина, который указывает на принадлежность самоуправляемого острова к Китаю и препятствует его доступу к международным структурам.