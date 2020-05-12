В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса в США на сегодняшний день зафиксировано более 80 тыс. летальных исходов. Однако некоторые специалисты предполагают, что реальные показатели могут быть на 50% выше этих данных, передает ТАСС.

«Я не уверен, что на 50% больше, но большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше этой цифры. Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как COVID, потому что они не были госпитализированы. Думаю, вы правы, цифра, вероятно, выше. Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта выше», – отметил Фаучи.

Ранее о неучтенных в статистике жертвах коронавируса заявили в Британии. Как сообщается в докладе британской Национальной статистической службы (ONS), количество смертей от COVID-19 в стране может быть почти на треть больше официальных данных.