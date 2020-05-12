В России развеяли страхи норвежцев из-за американского радара

Радар в норвежском городе Варде действительно является стратегически важным объектом, но может стать целью для России исключительно во время войны, заявил бывший заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан.

«Радар, который расположен в норвежском Варде, входит в систему предупреждения о ракетном нападении и действительно является стратегически важным объектом и в случае начала войны станет первоочередной целью. Но нынешняя реакция норвежцев чрезмерная – это результаты западной пропаганды, которая долгое время настраивала людей против России», – сказал Лузан, передает РИА «Новости».

Его поддержал и экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. «Радар системы «Глобус» в городе Варде находится здесь на протяжении нескольких десятилетий, в настоящее время он модернизируется. Вообще даже не рассматриваю вероятность, что этот радар будет атакован, никакой войны между нашими странами не предвидится», – отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы «Глобус» в городе Варде на севере страны, устанавливая новое американское оборудование, что вызывает беспокойство у местных жителей из-за возможной реакции России. При этом мэр Варде Эрьян Йенсен заявил, что «радар – это заноза в глазу» для России, а потому «обострения ситуации исключить нельзя».

В феврале 2019 года издание The Barents Observer со ссылкой на директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде сообщило, что 11 российских бомбардировщиков отработали нанесение удара по норвежскому радару в Варде. По утверждению издания, «драматично сымитированная атака» произошла 14 февраля 2018 года, еще одна «атака» была предпринята в 2017 году.