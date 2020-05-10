Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для кремлевского стола

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Европа забыла об уготованной ей Гитлером участи

Главное зло фашизма – попытка уничтожить другие нации – уходит на второй план Фото: German Federal Archive
«Мы более бесшабашные – для нас лучше быть в гробу, чем быть рабу. Именно поэтому мы непобедимы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк Наталия Нарочницкая. Так она ответила французской коллеге д’Анкосс, заявившей, что именно «обостренное чувство истории и смерти» отличает россиян от западных европейцев. Подробности...
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Разведка Германии унизила США

«Доказательства» против Китая собрал альянс разведок англосаксонских странФото: National Crime Agency/Facebook
Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения англосаксонских стран в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в КНР скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории. Однако то, что выглядит сейчас как противостояние ведущих спецслужб мира, на практике может оказаться чем-то совсем другим. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия в зеркале великой депрессии

Владимир Можегов, публицист
При правильных, точных и своевременных маневрах кризис может сыграть на руку российской экономике, послужив катализатором процессов, которые приведут к обособлению нашей финансовой системы от мировой банкирской сети. Подробности...
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Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын, и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для кремлевского стола

              10 мая 2020, 14:59

              Текст: Александра Юдина

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              Продукты для стола президента Владимира Путина, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне ФСО или в присутствии санитарного врача, рассказал бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», ныне президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

              «Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач», – приводит РИА «Новости» слова Бухарова в ответ на вопрос, учитываются ли личные гастрономические предпочтения первых лиц при подготовке приемов.

              Иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.

              «Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», – отметил Бухаров.

              Кроме того, шеф-повар добавил, что меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, «без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь – только российского производства».

              «Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила – хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные. Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня – большая тарелка, маленькая порция», – добавил шеф-повар.

              При этом обсуждение блюд происходит совместно: протокол президента обсуждает с комбинатом питания или с привлеченным рестораном блюда и их подачу. В случае приема гостей мусульман или иудеев, в блюдах не используется свинина.

              Также шеф-повар уточнил, что советская традиция подавать заливных поросят и осетров на торжественном приеме от имени главы государства уходит в прошлое, сейчас меню более современное.

              «При Борисе Николаевиче Ельцине было наследие, скажем так, советского прошлого: заливные поросята и осетры, потом, при Путине, это продолжалось, но уже ввели что-то более современное... Просто в мире все меняется, и существуют определенные стандарты. Мы ездили, например, изучать, как готовит шеф у президента Франции», – рассказал Бухаров.

              Ранее сообщалось, что кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, какими блюдами угощают гостей на приеме у президента по случаю Дня Победы.

              Напомним, шеф-повар также рассказал, как приготовить «правильный» украинский борщ с зажаркой.


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