Никита Джигурда вызвал Владимира Соловьева на бой

Скандальный актер и шоумен Никита Джигурда предложил телеведущему Владимиру Соловьеву сразиться на боксерском ринге. Так Джигурда отреагировал на высказывания Соловьева в адрес блогера и бывшего спортивного комментатора Василия Уткина.

В пятницу скандальный актер театра и кино, музыкант Никита Джигурда вызвал на боксерский ринг теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. Об этом 59-летний артист написал на своей странице в Instagram. В видеообращении Джигурда пообещал нокаутировать оппонента, если тот не побоится сойтись с ним в кулачном бою. По словам Джигурды, он «не уважает» Соловьева, но любит «божественной любовью».

«Этим кулаком нокаутирую тебя, дабы дать тебе шанс после нокаута обрести свое лицо. Бить буду аккуратно, но сильно. Если ты откажешься, прослывешь трусом и подлецом, который куражится, угрожает многим людям, оскорбляет их, пользуясь своим статусом», – заявил Джигурда, добавив, что скорее отправит оппонента в нокаут, чем проявит свое милосердие.

Актер припомнил, что в одном из выпусков своей программы Соловьев нанес ему оскорбление. Речь тогда шла о том, что популярный артист приобрел за деньги паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Кроме этого, Соловьев якобы не давал говорить приглашенному на эфир вирусологу Игорю Гундареву. Также актер считает, что журналист ведет себя несоответствующим образом с бывшим спортивным комментатором Василием Уткиным, которого Джигурда, «очень уважает».

Напомним, конфликт Уткина и Соловьева начался с того, что Соловьев отчитал бывшего спортивного комментатора за критику режима самоизоляции и нежелание платить за услуги ЖКХ. В результате обмена жесткими и грубыми заявлениями Соловьев пригрозил «разок врезать» Уткину и посоветовал оппоненту «озираться по сторонам».

На этой неделе Соловьев в эфире своего ток-шоу продемонстрировал несколько приемов самообороны. Журналист, который увлекается единоборствами и тяжелой атлетикой, рассказал, что многие неправильно наносят удар рукой, и показал правильную технику. «Многие бьют неправильно, они пытаются показать удар. Не надо. Рука просто должна быть: была здесь, стала там. Удар оказывается простой и ясный, то есть вы не готовите удар», – пояснил журналист.

Джигурда не впервые бросает вызов оппонентам. В ноябре актер вызывал на боксерский ринг телеведущего Андрея Малахова, который не стал извиняться перед бывшей женой актера Мариной Анисиной, которую якобы оскорблял в эфирах своих шоу.