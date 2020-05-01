Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.

«Мужчины с винтовками» штурмуют Капитолий Мичигана из-за установленных в связи с распространением коронавируса ограничений. По версии телеканала, рост напряженности может быть связан с намерением законодателей штата обсудить возможность продления срока действия декларации о необходимости самоизоляции, сообщает Fox News.

По оценкам NBC News, у здания Капитолия штата Мичиган собрались сотни протестующих.

Демонстранты с американскими флагами и самодельными плакатами сначала собрались снаружи Капитолия в городе Лансинг (штата Мичиган), затем потребовали, чтобы их впустили в здание. Некоторые скандировали: «Впустите нас», – сообщают Detroit News.

«Я люблю свободу. В Америке мы должны быть свободны. Не позволяйте им пытаться защитить нас от самих себя», – заявил 66-летний Деннис Сиглер из Мейсона. При этом он признался, что пришел на акцию протеста из уважения к другим участникам, а не потому, что беспокоится о COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания).

Сенатор-демократ Дэйна Полеханки опубликовала в своем Twitter фотографию «кричащих вооруженных демонстрантов». «Прямо надо мной кричат люди с винтовками. Некоторые из моих коллег, у которых есть пуленепробиваемые жилеты, носят их. Я никогда не ценила нашу охрану так высоко, как сегодня», – написала Полеханки.

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W — Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

В конце концов законодатели Палаты представителей штата Мичиган отложили свое заседание, не приняв решение о продлении срока действия санитарных ограничений. Однако Палата представителей одобрила резолюцию, дающую спикеру-республиканцу Ли Чатфилду возможность оспорить действия губернатора, сообщает MLive.

Митинг начался с требования жителей Мичигана отменить введенный губернатором режим самоизоляции, чтобы открыть экономику штата и позволить жителям возобновить повседневную деятельность.

На прошлой неделе губернатор продлила срок действия постановления о самоизоляции до 15 мая, но с пятницы (1 мая) ослабила ряд ограничений. В результате жителям штата разрешили путешествовать между местами проживания, но это «решительно не рекомендуется».

Подобные собрания возникали по всем Соединенным Штатам, участники осуждали приказы властей оставаться дома. Многие активисты выражали свое недовольство, заявляя о нарушении гражданских прав, отмечается в материале.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп посоветовал штатам как можно скорее снимать санитарные ограничения. При этом в среду число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне.