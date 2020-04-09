СК возбудил дела из-за фейков о заражении коронавирусом военных в Сирии

Главное следственное управление СК России возбудило три уголовных дела из-за фейков о заражении военных в Сирии коронавирусом и о якобы продлении режима самоизоляции в Москве на год.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждены три уголовных дела по ст.207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», – говорится в сообщении на сайте СК.

Указывается, что в публикациях говорится о заражении российских военных на базах в Сирии. Также дело возбуждено из-за фейковой информации о том, что якобы принято решение продлить срок самоизоляции до 12 месяцев и ввести пропускной режим в Москве.

«Действиям лиц, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка. По уголовным делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления», – говорится в СК.

Ранее Общественная палата России и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в Сети и правильно потреблять новости.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура выявила шесть новых фейков о коронавирусе.

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