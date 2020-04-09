Более 400 моряков «Теодора Рузвельта» оказались заражены коронавирусом

Минимум 416 моряков американского авианосца «Теодор Рузвельт» оказались вирус-положительными, пишут СМИ.

К настоящему моменту тесты на коронавирус прошли 97% экипажа, тест выявил 416 инфицированных, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца. У самого Крозье также диагностировали коронавирус.