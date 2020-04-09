Освидетельствование на инвалидность начнут проводить заочно

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о заочном освидетельствовании на инвалидность до 1 октября этого года.

Мишустин сообщил на совещании с членами правительства, что до 1 октября 2020 года «инвалидность будет назначаться только заочно», то есть «без личного присутствия человека, ни на какие экспертизы ездить будет не нужно», передает РИА «Новости».

«Автоматически продлят группы инвалидности тем, кому они уже присвоены, правила будут распространяться как на взрослых, так и на детей», – добавил он.

Ввести из-за ситуации с коронавирусом особый порядок признания инвалидности, устанавливающий только заочную форму освидетельствования, ранее предложил Минтруд.

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