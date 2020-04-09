Студенты медвузов начали помогать врачам во время пандемии

Студенты медицинских вузов и колледжей в условиях пандемии работают в лечебных учреждениях Северного Кавказа вместе с врачами и медсестрами, они исполняют функции младшего персонала, готовят отделения больниц к приему пациентов, а также помогают пожилым людям в самоизоляции, сообщили представители региональных министерств здравоохранения, вузов и студенческих организаций.

В больницы отправились ординаторы и преподаватели и оказывают помощь там, где есть нехватка собственных специалистов, передает ТАСС. При этом все больше молодых людей вступает в ряды «Волонтеров-медиков» – общественного движения, работа которого сейчас оказалась максимально востребована.

По данным министерства здравоохранения Ставропольского края, помогать врачам в условиях пандемии коронавируса готовы несколько сотен старшекурсников Ставропольского медицинского университета, а также ординаторы и волонтеры. «85 студентов <...> включены в состав отряда волонтеров для оказания медицинской помощи больным, они оказывают помощь в общежитиях и пожилым людям. Кроме того, 303 студента лечебного и педиатрического факультетов в настоящее время работают в медицинских организациях», – сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Как пояснили в администрации медуниверситета, студенты, в частности, работают на горячих телефонных линиях, проводят термометрию и санобрабатку помещений в студенческих общежитиях. Как рассказала региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» в Ставропольском крае Любовь Хенкина, в Кисловодске к такой работе привлечены студенты медколледжа. «Они находятся на КПП в поликлиниках – измеряют температуру, проверяют наличие медицинских масок, помогают в маршрутизации <...>, естественно, ни в каких «грязных» зонах (непосредственно с зараженными коронавирусом) они работать не могут», – сказала Хенкина, добавив, что многие добровольцы хотят работать непосредственно в медучреждениях.

Студенты старших курсов Дагестанского медуниверситета, многие из которых совмещают учебу с работой в медучреждениях республики, готовы при необходимости помогать в борьбе с распространением инфекции, сказал ректор университета Сулейман Маммаев. «Несколько студентов официально трудоустроены в 1-ю ГКБ (Городскую клиническую больницу Махачкалы), которая готовится для приема больных с коронавирусом. Они тоже изъявили желание участвовать в этой работе, и мы готовы их поддержать переходом на индивидуальную программу обучения с зачетом практической подготовки», – отметил он.

Кроме того, по данным пресс-службы вуза, студенты медико-профилактического факультета ДГМУ привлечены к работе регионального управления Роспотребнадзора – они работают, в частности, в колл-центре, обзванивая прибывших из стран с неблагополучной ситуации по коронавирусу, в аэропорту Уйташ, оказывают помощь в контроле за соблюдением ограничительных мер на территории республики. «К работе привлечено 28 студентов, которым выданы пропуска на передвижение по республике <...> на время режима повышенной готовности», – уточнили в пресс-службе.

В Карачаево-Черкесии студентов-медиков привлекают к подготовке дополнительных лечебных мощностей – в частности, помещений отдельного корпуса республиканского противотуберкулезного диспансера, где развернут госпиталь на случай распространения коронавирусной инфекции. «Они проводили уборку и дезинфекцию, устанавливали необходимое оборудование, они занимаются подготовкой дополнительных инфекционных мест в республиканской больнице. Кроме того, старшекурсники трудятся на станции скорой помощи, где сейчас заметно выросло количество вызовов, а также привлекаются для посещения на дому жителей КЧР, которые находятся на самоизоляции», – сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

К работе в медучреждениях привлечена и существенная часть преподавателей медицинских учебных заведений Северного Кавказа. «80% наших преподавателей работают внешними совместителями в лечебно-профилактических учреждениях республики и продолжают это делать в данной обстановке тоже. <...> Мы получили перечень лечебно-профилактических учреждений, которые нуждаются в дополнительных кадрах и направили туда ординаторов», – сказал декан медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) Исмаил Мизиев, добавив, что студенты вуза также работают в качестве младшего медперсонала и помогают в качестве волонтеров.

В Северо-Осетинской государственной медакадемии (СОГМА) все сотрудники кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии задействованы в работе медицинского штаба на базе клинической больницы скорой помощи (КБСП), сообщили в пресс-службе академии. «Ординаторы кафедры второго года обучения распределены по лечебным учреждениям не только республики, но и ближайших к Северной Осетии республик СКФО, остро нуждающихся в специалистах данного профиля», – также добавили в пресс-службе.

По словам ректора вуза Олега Ремизова, сотни выпускников СОГМА в настоящее время оказывают помощь в больницах республики и соседних республиках. «Студенты младших курсов вошли в волонтерский штаб ОНФ по республике – более 140 человек оказывают помощь пожилым и малоимущим по доставке продуктов питания и других необходимых вещей в период [пандемии] коронавируса», – сказал Ремизов.

Сотни молодых людей во всех регионах Северного Кавказа в эти дни участвуют во всероссийской акции #Мывместе, которую проводят «Волонтеры-медики» совместно с ОНФ. Так, в Дагестане, по данным республиканского министерства по делам молодежи, к акции присоединилось уже более 1,8 тыс. человек, 600 из них прошли специальное онлайн-обучение на платформе «Добровольцы России» по работе в условиях пандемии и получили соответствующие сертификаты.

В Ставропольском крае штабы «Волонтеров-медиков» развернуты в региональном центре и Пятигорске. «Я потрясена тем, сколько у нас отзывчивых людей – в общей сложности у нас порядка 200 волонтеров в Ставропольском крае вовлечено в акцию «Мы вместе», их количество с каждым днем увеличивается. <...> Новый проект мы начали – волонтер-психолог, девушка дает психологические консультации», – сказала Хенкина, добавив, что в период пандемии к добровольческому движению охотно подключается не только молодежь, но и люди среднего возраста – 30-45 лет.

В Чеченской республике волонтеры дежурят в больницах и на скорых, помогают пожилым людям, рассказала региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Петимат Амерханова. «Доставляем продукты, лекарства, оказываем медицинскую помощь и психологическую. Очень трогательно нас принимают, радостно, некоторые бабушки и дедушки буквально плакали от того, что мы сделали для них», – рассказала она, добавив, что сейчас в республике работают более 300 волонтеров, большинство из них – студенты мединститута и медицинского колледжа.

В Ингушетии, по словам руководителя регионального штаба «Волонтеров-медиков» Магомеда Костоева, участники движения готовы предложить помощь в борьбе с распространением коронавируса не только в своей республике. «Десять из нас изъявили готовность и желание поехать в Москву, где большое количество больных. <...> Для нас это и возможность помочь людям, которые нуждаются в этом, и приобретение практического опыта, новых знаний. <...> Мы могли бы оказывать помощь больницам, помощь в развозе продуктов, оказывать моральную поддержку населению», – сказал Костоев.

Сейчас, по его словам, в республике работают 270 волонтеров-медиков. При этом студенты старших курсов медицинского университета Ингушского госуниверситета помогают медперсоналу в инфекционном отделении Назрановской районной больницы, которая выделена для приема заразившихся коронавирусом, в также принимают пациентов с пульмонологическими заболеваниями. Остальные развозят продукты нуждающимся, проводят работу с населением. «Объясняем, как можно беречься, как укреплять свое здоровье, раздаем методические пособия и листовки», – добавил он.

В регионах СКФО на 9 апреля подтверждено 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки зарегистрировано 24 новых случая. Больше всего заразившихся в Дагестане – 57, за сутки здесь зафиксировано 13 новых случаев коронавируса, в Ставропольском крае заражение подтверждено у 42 человек (три случая подтверждено за последние сутки), в Ингушетии – у 25, в Кабардино-Балкарии – 23, в Чеченской республике и Северной Осетии подтверждено по 22 случая (в Северной Осетии семь – за последние сутки), в Карачаево-Черкесии – шесть случаев.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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