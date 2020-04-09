Кардиологи рассказали, как COVID-19 скажется на сердце переболевших

Если человек переболел коронавирусом, и болезнь протекала в тяжелой форме, это может повлечь серьезные последствия для его сердечно-сосудистой системы, даже если ранее проблем с ней не возникало, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные кардиологи.

Врачи выявили две главные сердечные проблемы, связанные с новым коронавирусом: сердечная недостаточность и аритмия. При этом они не знают, связана ли сердечная недостаточность с миокардитом (воспаление мышечной ткани сердца) или с реакцией на системное воспаление от COVID-19.

«Во-первых, возможен механизм сердечной недостаточности, скажем так, на фоне тяжелейшего токсического процесса, который представляет собой вирусно-бактериальную пневмонию. То есть это тяжелое воспаление в организме, которое может привести к сепсису (заражению крови) и к развитию на фоне этого полиорганной недостаточности (когда все органы один за другим начинают отказывать, в том числе и сердце), – рассказывает врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Алексей Федоров.

Кардиохирург объясняет, что сердце испытывает повышенную нагрузку на фоне длительной гипертонии, огромного количества токсинов и влияния бактерий, выделяемых в кровь, а также непосредственного влияния вируса. Все это вкупе повреждает миокард (мышечный слой сердца, который составляет его основную массу) и приводит к развитию сердечно-сосудистой недостаточности.

«Если речь идет о миокардите, то здесь мы подразумеваем аутоиммунную реакцию на миокард со стороны своего иммунитета. Эта фаза тоже уже описана, когда речь идет о так называемом «цитокиновом шторме» (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма, – прим. ВЗГЛЯД), то есть мощнейшем воспалительном ответе, который, как правило, идет уже после пневмонии и завершается развитием такого синдрома, как РДСВ (респираторный дистресс-синдром взрослых), когда альвеолы заполняются жидкостью и легкие совсем отключаются от работы», – объясняет Федоров.

Он поясняет, что развитие миокардита происходит под действием собственного иммунитета, который как бы пытается уничтожить вирус, но начинает разрушать все подряд, в том числе и свои клетки.

При этом врач отмечает, что такие последствия от коронавируса могут проявиться даже у человека, который никогда не имел никаких заболеваний с сердцем, но перенес тяжелую форму болезни.

«Если же человек здоров с точки зрения сердца, но заразился коронавирусной или любой другой вирусной инфекцией, то здесь плохой эффект на сердце. Как правило, он развивается не сразу. То есть сначала вирус заражает весь организм, попадает в клетки сердца, вызывает миокардит и уже потом развиваются сердечная недостаточность и аритмия», – говорит кардиолог, академик РАН Юрий Беленков.

Он поясняет, что последствия коронавирусной инфекции кардиологи будут лечить еще долго после выздоровления, так как патологическое действие вируса на клетки сердца будет сказываться дальше.

Ранее врачи рассказали, что сердечно-сосудистые заболевания осложняют течение нового коронавируса, а смертность из-за них выше в 4,5 раза.