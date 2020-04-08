Врачи выяснили, как коронавирус влияет на сердце

Коронавирус нового вида может изменять физиологические параметры сердца, в связи с чем люди с сердечнососудистыми заболеваниями подвергаются повышенному риску, заявили ученые, которые исследовали влияние SARS-CoV-2 на сердце.

«Люди с сердечнососудистыми заболеваниями подвергаются повышенному риску более серьезных осложнений респираторных вирусных заболеваний, включая грипп и COVID-19», – приводятся слова главы отделения кардиологии в клинике Майо Лесли Купера на сайте MedicalXpress.

Он отметил, что есть две главные сердечные проблемы, связанные с коронавирусом: сердечная недостаточность и аритмия или аномальные сердечные ритмы, которые могут быть связаны с инфекцией или эффектом лекарств, используемых для лечения вируса.

Отмечается, что сердечная недостаточность может развиваться из-за системного воспалительного ответа на инфекцию, а также высокого давления в легких, или из-за воспаления сердца, известного как миокардит.

«Мы не знаем, связана ли сердечная недостаточность с миокардитом или с реакцией на системное воспаление от COVID-19», – заявил доктор Купер.

Он полагает, что для пожилых пациентов больше характерна сердечная недостаточность, вызванная высокой нагрузкой на сердце, а у более молодых пациентов – первичный миокардит, вызванный вирусом.

Также Купер заметил, что ситуация с коронавирусом стала стрессом для людей, что может подвергнуть людей повышенному риску возникновения всевозможных заболеваний.

Ранее китайские ученые также обнаружили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса нового типа.