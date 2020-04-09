Президент Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах, отметив значимый вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога в России, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечу значимый вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в упрочение многовековой дружбы народов России», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Президент также подчеркнул, что российские евреи чтут заветы и традиции предков, передают их из поколения в поколение.

«Они сохраняют твердую приверженность незыблемым духовно-нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости. Принимают самое активное участие в плодотворной деятельности религиозных организаций, в общественной, культурной жизни страны», – добавляется в сообщении.

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