Самолет с американцами вылетел из России в США

Из Москвы вылетел организованный Госдепом спецрейс, который доставит американских граждан из России в США, сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Росс сообщила, что «специальный чартерный рейс покинул Москву». США выразили благодарность «всем, кто помог» их гражданам «вернуться домой в это сложное время».

Госдеп пожелал «всем пассажирам удачной дороги и счастливого, благополучного воссоединения с семьями и друзьями», передает РИА «Новости».