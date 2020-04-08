Рост цен на нефть ускорился до 5-10%

В ходе торгов рост цен на нефть марки WTI превышал 10%, сообщают информационные агентства.

По состоянию на 22.39 мск, стоимость нефти марки Brent составляла 33,55 доллара за баррель (рост на 5,3%), стоимость WTI – 25,95 доллара (рост на 9,82%). До этого рост стоимости WTI поднимался выше 10%, передает РИА «Новости».

При этом из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 22.41 мск падал на 35 копеек до 75,19 рубля, курс евро – на 70 копеек до уровня 81,60 рубля.

В четверг планируется провести заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.