Россия выразила готовность сократить добычу нефти на 14%

В рамках сделки стран-производителей нефти ОПЕК+ Россия готова сократить добычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 млн баррелей в сутки, сообщил представитель российского Минэнерго.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что объем сокращения привязан к уровню первого квартала 2020 года. Добыча, таким образом, может сократиться на 14%.

9 апреля состоится заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти. Сообщалось, что соглашение зависит от объемов, которые другие производители (США, Канада и Бразилия) готовы сократить.