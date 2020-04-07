У главврача пермского онкодиспансера обнаружен коронавирус

У главного врача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева и его супруги подтвердился коронавирус, сообщили в Минздраве.

«Среди 11 вновь выявленных сегодня, во вторник, больных коронавирусом в Пермском крае есть главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в середине марте из заграничного отпуска. Ведомством пока не дана оценка его действиям, позиция формируется», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Результаты нескольких тестов главврача были противоречивыми, они показывали наличие инфекции, а потом ее отсутствие, а теперь – снова наличие.

«Путаница связана с тем, что вирус имеет особенность то проявляться, то затухать. Его природа до конца не изучена. Что касается Мезенцева и его супруги, то они давно изолированы, сам главврач находится в больнице в отдельном боксе», – отметили в ведомстве. Там добавили, что у контактировавших с Мезенцевым вирус не найден.

Напомним, Максим Мезенцев сам сообщил о своем приезде в Минздрав из-за рубежа, при этом страна, из которой он прибыл, не была на тот момент в перечне опасных по коронавирусу стран.

Ранее главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова была освобождена от своей должности. В отношении нее возбудили уголовное дело в связи с тем, что она не ушла на карантин после возвращения из Испании.

Также положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердился у одного из врачей отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина.

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