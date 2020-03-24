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24 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:03  |  vz.ru
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Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?  Подробности...
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Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Дело инфекциониста Санниковой раскололо медицинское сообщество

Ирина Санникова, похоже, слишком сильно уверовала в свою неуязвимостьФото: АТВмедиа/АТВ-Ставрополь/Youtube
Главный инфекционист Ставрополья в один и тот же день попала под следствие и лишилась должности. Впрочем, ей сейчас не до того – у Ирины Санниковой диагностирован COVID-19. Пока одни коллеги спасают ей жизнь, другие спорят о том, проступок или преступление совершила Санникова, когда слетала в Испанию и по возвращении не села на карантин: простить ее или покарать? Подробности...
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Чего Москва ждет от нового президента Абхазии

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В Абхазии в первом туре выбрали пятого по счету президента страны. Им прогнозируемо стал кандидат от объединенной оппозиции Аслан Бжания. Почему представителю оппозиции удалось переиграть своих конкурентов, на какие перемены в жизни страны надеются абхазские избиратели и способен ли новый президент оправдать эти надежды? Подробности...
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              Дело инфекциониста Санниковой раскололо медицинское сообщество

              Ирина Санникова, похоже, слишком сильно уверовала в свою неуязвимость   24 марта 2020, 10:36
              Фото: АТВмедиа/АТВ-Ставрополь/Youtube
              Текст: Михаил Мошкин,
              Оксана Борисова

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              Главный инфекционист Ставрополья в один и тот же день попала под следствие и лишилась должности. Впрочем, ей сейчас не до того – у Ирины Санниковой диагностирован COVID-19. Пока одни коллеги спасают ей жизнь, другие спорят о том, проступок или преступление совершила Санникова, когда слетала в Испанию и по возвращении не села на карантин: простить ее или покарать?

              В понедельник Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Чуть позже стало известно о ее увольнении.

              Санникова подозревается в том, что скрыла от коллег факт поездки в охваченную эпидемией Испанию. Врач не брала отпуск, просто слетала в Мадрид на мартовские праздники, а затем продолжала ходить на работу. Более того, на прошлой неделе она пришла на конференцию в Ставропольском медуниверситете, куда съехалось порядка трехсот человек, писал региональный портал «Блокнот».

              В конце прошлой недели Санникова попала в реанимацию краевой клинической инфекционной больницы с диагнозом «двусторонняя пневмония». «КП» сообщила, что ее тест на COVID-19 при этом дал положительный результат. В закрытом корпусе больницы на карантине оказались еще 11 человек, тесно общавшихся с Санниковой. Но круг возможных зараженных куда шире – персонал клиники, участники мероприятий, где выступала главный инфекционист: в общей сложности около тысячи человек.

              В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности за нарушение режима карантина. Повышенное внимание к соблюдению самокарантина в России отмечается именно после случая Санниковой.

              По оценке СК, в действиях бывшего врача-инфекциониста есть признаки двух уголовных статей – «халатность» и «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». По второй статье врачу может грозить срок до пяти лет.

              «Скорее всего, обвинение будет настаивать на лишении свободы, чтобы это было показательно для других», – дал прогноз в комментарии газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин. Он добавил, что многое будет зависеть от доказательной базы и смягчающих вину обстоятельств. Жорин обратил внимание на то, что Санникова, похоже, уже жалеет о своем поступке. «Я виновата», – ранее передало ее слова РИА «Новости».

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              «Если наказание будет связано с лишением свободы, то это будет небольшой срок. Вполне возможно, что ей дадут условное», – отметил адвокат. Впрочем, пока Санникова вряд ли сможет отвечать на вопросы сыщиков. «Если обвиняемая находится под медикаментозным воздействием, следствие не должно ее допрашивать – до того момента, как она снова «не будет в строю», – сказал Жорин, добавив, что в противном случае, следственные действия будут признаны незаконными.

              «Речь пока вообще не идет об избрании меры пресечения и взятии под стражу. Теоретически Санникова может находиться под домашним арестом, под подпиской о невыезде и так далее», – заметил Жорин. «Что касается содержания под стражей осужденных подобного рода, то можно провести аналогию с тем, как содержатся ВИЧ-инфицированные и больные туберкулезом – отдельно от здоровых людей», – пояснил адвокат.

              Добавим: предполагается, что в больницах следственных изоляторов должны существовать инфекционные отделения. Например, такое отделение действует в московском СИЗО «Матросская тишина».

              Адвокат Шота Горгадзе в свою очередь пожелал Санниковой скорейшего выздоровления. Но, подчеркнул юрист в Facebook, «по ее выздоровлении именно она должна стать первой, в отношении которой будет вынесен обвинительный приговор (до пяти лет лишения свободы)». «Да, да, это говорит адвокат, в силу профессии призванный защищать. И говорю я исключительно в целях защиты. Защиты общества, наших родителей, наших сограждан в непростое время», – подчеркнул Горгадзе

              Неожиданно за инфекциониста вступился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «Руки прочь от Ирины Санниковой! Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся», – заявил Онищенко телеканалу «360».

              По мнению депутата, возбуждать уголовное дело не следовало. Поступок Санниковой он объяснил тем, что у коллеги просто «притупилась бдительность». Он предположил, что инфекционисту показалось, что ее «не берет ни одна зараза».

              С бывшим главным санврачом России категорически не согласен доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев. «То, что высказывает Геннадий Онищенко – это смехотворно. Санникова должна нести именно уголовную ответственность. Я старый человек уже, мне 90 лет. Я врач еще советской закалки, для меня это просто немыслимо, и никаких оправданий здесь быть не может», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД.

              По мнению собеседника, формулировка «халатность» – слишком мягкое определение действий теперь уже бывшего главного инфекциониста Ставрополья. «Это наглое отношение ко всему окружающему и явное нарушение клятвы Гиппократа», – возмущается Зуев.

              При этом, подчеркнул собеседник, случай Санниковой –

              «это печальное исключение, которое лишь подтверждает правило, что большинство российских медиков на такое не способны».

              «Так, я даже представить не могу себе этого в случае московских врачей. Это полностью исключено», – уверен Зуев.

              Тем временем усилия, которые предпринимают столичные медики, дают свои плоды. В понедельник зафиксирован уже девятый случай выздоровления от коронавируса. 16-летняя девушка успешно прошла курс лечения и была выписана, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

              Также в понедельник стало известно: вакцина от коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), прошла первую фазу испытаний. Ожидается, что через 11 месяцев вакцина будет получена, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

              Власти Москвы в понедельник инициировали новые меры профилактики распространения коронавируса. Москвичей старше 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями, обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также остается в силе указание, по которому все, кто посещал страны, где зарегистрированы случаи коронавируса (в общей сложности 71 страна), по прибытии обязаны две недели соблюдать режим самоизоляции.

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