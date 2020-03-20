В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

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20 марта, пятница  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
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Нефтяная война поможет «Северному потоку – 2»

Цены на нефть вернулись на 17-18 лет назадФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Черное золото последний раз было так дешево почти два десятилетия назад. Такой нефтяной шок мало кто мог себе представить еще совсем недавно, как и возникновение пандемии в мире. Страдают все производители без исключения. Именно на такой случай Россия создала «подушку безопасности». Как можно вернуть нефть к росту? Подробности...
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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

Полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область, считают военные экспертыФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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В России коронавирусу готовят суровое испытание

Изготовление вакцины занимает не меньше года, но поиски лекарства против COVID-19 максимально ускореныФото: Zuma/ТАСС
Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени? Подробности...
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В Сирии подрывают соглашение Турции и России

Турция использует свои конвои в Сирии вовсе не для того, о чем гласит Московское соглашениеФото: Ghaith Alsayed/АР/ТАСС
Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений России и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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    Как коронавирус может улучшить мир

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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

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          • Буду держаться от него подальше

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              В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

              Безлюдная Венеция, к берегам которой вернулись дельфины, символизирует принудительную «очистку планеты»   20 марта 2020, 21:05
              Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
              Текст: Андрей Резчиков,
              Юрий Зайнашев

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              Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала прозрачной, в ней появились рыбы и даже дельфины. А карантин в Китае привел к улучшению воздуха в Пекине и других крупных городах. Это даже дало повод некоторым экологам говорить о пользе коронавируса: якобы число людей, потенциально спасенных от улучшения экологической обстановки, превысило число погибших от вируса.

              В Венеции впервые за долгие годы вода в каналах стала прозрачной, в них появилась рыба. Горожане даже создали в Facebook группу Venezia Pulita («Чистая Венеция»), где размещают фото рыбешек и вернувшихся на каналы лебедей. «Поскольку нет движения лодок, белые лебеди вернулись. Это бесценно!», – написал блогер Filterjm. Он же в начале недели разместил фото диких уток, которые «облюбовали в качестве нового дома» несколько фонтанов в историческом центре Рима. По мнению итальянских блогеров, «природа оживает».

              Впрочем, как объяснили CNN в венецианской мэрии, появление рыб и возвращение лебедей вызваны не улучшением качества воды, а отсутствием лодок и кораблей – из-за эпидемии туристы оставили город в покое. Напомним, что с 22 февраля в двенадцати городах Италии был введен карантин с запретом на въезд и выезд. Италия обогнала Китай по размаху эпидемии. Неважно себя чувствует и ее экономика. Власти прогнозируют 30-процентное падение производства, безработица грозит 10 млн итальянцев. В итоге спутники зафиксировали резкое снижение уровня выброса диоксида азота и прочих вредных веществ.

              Космические аппараты фиксируют, что воздух стал чище и в Китае, который еще недавно стабильно бил антирекорды по антропогенному загрязнению. Так, в 2015 году в Пекине и других крупных городах Поднебесной содержание вредоносных частиц в воздухе в 36 раз превысило норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля уровень загрязнения воздуха в китайской столице все еще в десять раз превышал уровень, рекомендованный ВОЗ. Но, по данным экологов, менее чем за месяц, с февраля по март выбросы углекислого газа в Китае сократились как минимум на 25 процентов. Нынешнее очищение воздуха над Китаем тоже связывают с закрытием вредных производств. Потери экономики КНР в первом квартале составили более 143 млрд долларов, в том числе пострадала обрабатывающая промышленность.

              Эксперт и специалист по экологическим ресурсам из Стэнфордского университета (США) Маршалл Берк пришел к выводу: число теоретически спасенных жизней от сокращения загрязнения воздуха в Китае на фоне эпидемии коронавируса превышает число реально погибших от вируса в этой стране.  Берк учел «огромное количество свидетельств того, что вдыхание грязного воздуха в значительной степени способствует преждевременной смертности», и подсчитал: два месяца сокращения загрязнения окружающей среды, вероятно, спасли в Китае жизни четырех тысяч детей в возрасте до 5 лет и 73 тысяч взрослых старше 70 лет. Это значительно больше, чем тех, кто погиб от коронавируса во всем мире, отметил ученый. Напомним, что к пятнице в целом на планете пандемия погубила более 10 тысяч человек.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              Выводы Берка и другие сообщения о «самоочищении» Китая и Италии активно цитируют в блогосфере «зеленые» активисты. Наиболее радикальные борцы за чистоту окружающей среды оставляют в соцсетях записи вроде следующей: «Благодаря карантину вода в Венеции стала кристально чистой. Природа делает свое дело. Люди – это раковая опухоль на теле планеты».

              В том же духе высказываются некоторые топовые блогеры, в том числе и в России. К примеру, телеведущая Виктория Боня (на чей блог в Instagram подписано 6,5 млн человек) написала: «Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет наполовину, – для меня это не так страшно. Я готова наряду со всеми умереть, лишь бы наша планета выжила».

              Остановку грязных производств, остановку транспорта уже называют «мечтой Греты Тунберг» и всех борцов с глобальным потеплением. Так, о шведской эко-активистке вспомнил в своем Instagram знаменитый российский дрессировщик Эдгар Запашный: «Одного ребенка этот мир сделал счастливым:

              Самолеты не летают, дети не ходят в школу, заводы и фабрики не работают! Милая Грета, вы счастливы?».

              «Прав Эдгар Запашный: исполнилась мечта Греты Тунберг... Границы закрылись. Мировая торговля рухнула. Нефтянка коллапсирует. Заводы закрываются один за другим – особенно в Китае», – заметил в телеграм-канале политолог Евгений Сатановский.

              Но сама Тунберг, заметим, предпочитает отмалчиваться. Точнее, можно предположить, что паузу взяли те влиятельные силы, которые спонсируют ее шумную экологическую кампанию. Грета ограничилась тем, что призвала своих сторонников перенести «забастовку против изменения климата» в Сеть, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

              Профессиональные экологи, в отличие от блогеров, довольно сдержанно относятся к сводкам данных о «самоочищении планеты». «Если забыть этическую сторону вопроса, связанную с гибелью людей от пандемии, то стоит признать, что планета действительно стала чище», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров. – Но хотя экологическая обстановка улучшается, особенно вокруг китайских мегаполисов, но это разовый эффект, а не системное решение проблемы. Как показали кризисы 2008 и 2013 годов, через несколько месяцев ситуация возвращается в исходную точку».

              Более того, Китай уже начал возвращаться к нормальному ритму жизни, в том числе с его негативными аспектами – сжиганию большого количества ископаемого топлива, добавил эколог. Он напомнил свежие прогнозы Международного энергетического агентства – в этом году потребление нефти в мире снизится всего лишь на 0,1%.

              Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов тоже назвал вполне закономерными сообщения об улучшении экологической ситуации в Китае и Италии. «Когда снижается антропогенное воздействие, природа начинает быстро восстанавливаться. Когда в России по тем или иным причинам закрываются вредные предприятия, очень быстро в этих районах окружающая среда приходит в свое нормальное состояние», – сказал Бурматов газете ВЗГЛЯД.

              Но даже если карантин затянется на год, то ожидать прекращения глобального потепления не следует, предупредил депутат. «Куда более явным окажется воздействие на состояние воды в реках, озерах, в прилегающих морях, как в той же Венеции, – полагает Бурматов. – Однако в климатических изменениях фактор промышленности не является определяющим. Сельское хозяйство, которое не останавливается, является очень серьезным эмитентом парниковых газов. Те же лесные пожары серьезно влияют на экологию. Любая человеческая деятельность, не связанная с промышленностью, оказывает влияние на выделение парниковых газов».

              Состояние природы на планете может реально улучшиться не благодаря таким экстремальным явлениям, как пандемия Covid-19, а благодаря системному решению экологических проблем совместно – всеми странами, подчеркнул Чупров. Бушующая сейчас эпидемия, напротив, приводит лишь к росту национального эгоизма, посетовал представитель Гринпис.

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