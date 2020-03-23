Мишустин согласился усилить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности на нарушение режима карантина.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», – приводит его слова ТАСС.

Об этом Мишустин сообщил, открывая заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории России.

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Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Повышенное внимание к соблюдению самокарантина в России отмечается после истории с главным инфекционистом Ставропольского края Ириной Санниковой, которая, вернувшись из Испании, продолжила ходить на работу. Позднее выяснилось, что она заразилась коронавирусом. Инфекционисту грозит уголовное дело.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), адвокат Шота Горгадзе пожелал Санниковой скорейшего выздоровления и выразил надежду, что она станет первой россиянкой, представшей перед судом за несоблюдение карантина в период вспышки коронавирусной инфекции.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как в разных странах наказывают за нарушение карантина.

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