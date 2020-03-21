Скрывшей поездку в Испанию главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело

Главному инфекционисту Ставропольского края Ирине Санниковой, которая может быть заражена коронавирусом, грозит уголовное дело из-за того, что она не стала соблюдать карантин, сообщил источник в правоохранительных органах.

Санникова скрыла свою поездку в Испанию от руководства регионального минздрава и медакадемии в Ставрополе, сообщил собеседник РИА «Новости».

По словам источника, врач скрыла свою поездку в Испанию от руководства минздрава региона и медакадемии в Ставрополе. «Она контактировала с 13 иностранными студентами шестого курса и 11 работниками кафедры, все они изолированы», – добавил он.

«В действиях Санниковой усматриваются признаки составов преступлений по статьям УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность», – уточнил собеседник.

Решение о возбуждении дела будет приниматься после подтверждения диагноза, отметил он.

Областное правительство уточнило, что коронавирус заподозрили еще у 11 человек из окружения госпитализированного врача. Начато тестирование всех, кто потенциально контактировал с доктором. Таких людей около 1,2 тыс. человек. Сейчас в регионе ждут подтверждения анализов из лаборатории в Новосибирске.

Напомним, вернувшись из Испании, Санникова продолжила ходить на работу. Правоохранители усмотрели в действиях медика признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался на тему Санниковой. По словам Онищенко, Санникова долгое время работает инфекционистом, поэтому у нее «притупилась бдительность». Он предположил, что женщине показалось, что ее «не берет ни одна зараза».