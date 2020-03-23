Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили дело за нарушение карантина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста в Ставропольском крае Ирины Санниковой за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает ведомство.

«Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 («Халатность») УК РФ», – передает ТАСС слова представителя краевого управления СК.

Напомним, вернувшись из Испании, Санникова продолжила ходить на работу. В ее действиях усмотрели признаки нарушений статей УК о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности. Сообщалось, что Санниковой грозит уголовное дело.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что у инфекциониста просто «притупилась бдительность».

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