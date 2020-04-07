Российский рынок акций открылся ростом индексов

Российские фондовые индексы начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.01 (мск), индекс Мосбиржи прибавил 1,54%. В свою очередь индекс РТС увеличился на 2,65%, передает ТАСС.

По данным на 10.10 (мск), индекс Мосбиржи растет на 1,65%, РТС – на 2,81%.