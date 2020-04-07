Трамп пригрозил Индии последствиями в случае запрета на вывоз медикаментов в США

Вашингтон может принять в отношении Индии ответные меры в случае введения запрета на поставки медикаментов в США из-за ситуации с коронавирусом, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я говорил с ним (премьер-министром Индии Нарендрой Моди) в воскресенье утром, я звонил ему. И я сказал, что мы бы очень оценили, если бы они разрешили вывезти из страны предназначенные для нас поставки. Если он не позволит их вывезти, это будет нормально, но, конечно, могут быть ответные меры. Почему бы им не быть?» – приводит слова Трампа ТАСС.

«Я был бы удивлен, если бы он так сделал (остановил поставки медикаментов в США), потому что у Индии очень хорошие отношения с Соединенными Штатами <...>», – добавил американский президент.

Ранее Трамп сообщал о том, что США создают национальный запас противомалярийного препарата гидроксихлорохин для апробирования в целях борьбы с коронавирусом и накопили уже 29 млн доз. Он уточнил, что Соединенные Штаты производят этот препарат сами и планируют закупать его в Индии и ряде других стран. По словам президента США, он обсудил данный вопрос с Моди, который сказал, что серьезно обдумает предложение Вашингтона.

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Напомним, к утру понедельника число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 4 тыс. человек, более ста из которых умерли. С 25 марта в Индии объявлена трехнедельная «общенациональная блокировка». Жителей страны попросили не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

Тем временем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 362 тыс., умерли более 10,6 тыс. человек. В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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