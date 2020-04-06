Украина раскритиковала призыв крымчан в российскую армию

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НОВОСТЬ ЧАСА:Возобновлены рейсы для возвращения россиян из-за рубежа
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Чем Россия заменит нефтяные доходы
Как Москва сидела на карантине при царях и императорах
Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики
США готовят к войне с Китаем новую пехоту
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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Санкции надо снимать, но их не снимут
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
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Алкогольные запреты – или глупость, или измена
Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
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Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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