Шойгу отложил отправку призывников в армию до 20 мая

Министр обороны Сергей Шойгу приказал не отправлять призывников в войска ранее 20 мая в связи с распространением коронавируса, сообщает газета «Красная звезда».

«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», – передает ТАСС сообщение официальной газеты Минобороны.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал- полковник Евгений Бурдинский пояснил, что нахождение призывников в местах массового скопления людей и на открытом воздухе без медицинских масок будет исключено.

«Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по датам явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский строй», – сказал он.

Бурдинский добавил, что в регламент работы внесены изменения для сокращения одновременного массового прибытия в военкоматы.

«Предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением», – сказал Бурдинский.

Он добавил, что призывники, которых направят в войска во время весеннего призыва, как минимум 14 дней проведут на карантине.

«На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части», – сказал он.

По словам Бурдинского, новобранцам не реже трех раз в день будут измерять температуру. Призывников с признаками респираторных заболеваний немедленно изолируют, также их протестируют на наличие коронавирусной инфекции. Новобранцы получат всю необходимую медицинскую помощь.

«Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов», – передает его слова РИА «Новости».

Бурдинский подчеркнул, что в ВС России не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

«В министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и ее распространения среди личного состава», – сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля.