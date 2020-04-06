Крупнейший завод Boeing остановлен на неопределенный срок

Американский авиаконцерн Boeing продлил на неопределенный срок приостановку работы предприятия Puget Sound в штате Вашингтон из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании.

«Boeing продлевает до дальнейшего уведомления временное прекращение производства на всех объектах Puget Sound <...>. Этот шаг сделан в свете того внимания, которое компания уделяет здоровью и безопасности сотрудников, в свете оценки распространения COVID-19 в штате Вашингтон, надежности цепочки поставщиков и дополнительных рекомендаций ведомств здравоохранения правительства», – приводит сообщение авиаконцерна ТАСС.

На Puget Sound приходится примерно 80% производства Boeing.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило 321,7 тыс. человек, 9 132 человека умерли. Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. Глава Белого дома Дональд Трамп предсказал в Соединенных Штатах еще «много смертей» в ближайшее время.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.