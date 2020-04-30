Главврач Коммунарки призвал россиян сидеть дома на майские праздники

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян оставаться дома в период майских праздников.

«Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании, массовые гуляния», – сказал Проценко, передает РИА «Новости».

Он призвал всех серьезно отнестись к ситуации: отложить планы на майские праздники и не собираться с друзьями и родственниками.

Главврач больницы отметил, что возрастная структура поступающих пациентов поменялась, все больше поступает молодых пациентов как в реанимацию, так и в госпитальные отделения.

В больнице на данный момент лечатся 540 пациентов.

«Достаточно много тяжелых больных, 49 пациентов в отделении реанимации, когда мы трактуем их состояние как крайне тяжелое, 161 пациент находится в госпитальном отделении, при этом они кислородозависимые, получают постоянно кислород. И возрастная структура у нас поменялась. У нас все больше и больше молодых пациентов как в отделении реанимации, так и в госпитальных отделениях», – уточнил Проценко.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам в период майских праздников отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения родственников и друзей.

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