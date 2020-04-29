Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках

Роспотребнадзор посоветовал россиянам в период майских праздников отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения родственников и друзей.

«Роспотребнадзором подготовлены рекомендации для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников. Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничить контакты: воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе», – передает ТАСС сообщение ведомства.

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек. Во вторник в России было подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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