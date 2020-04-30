Соловьев оценил сообщения об особняке Малышевой в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о заграничной недвижимости у своей коллеги с Первого канала, врача-терапевта Елены Малышевой.

В комментарии Ura.ru Соловьев, оценивая критику в адрес Малышевой, напомнил, что она уже много лет «блистательно работает на Первом канале», а также является «замечательным врачом».

«Она также занимается бизнесом и никогда этого не скрывала. Если сравнить доходы Малышевой с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах, то выяснится, что Елена отнюдь не богато живет», – добавил Соловьев.

Издание напоминает, что ведущая программы «Жить здорово!» подверглась критике после появления в Сети информации о наличии у нее зарубежной недвижимости. Утверждалось, что Малышева владеет домом стоимостью 6,5 млн долларов в пригороде Нью-Йорка и двумя квартирами на Манхэттене стоимостью 4,2 млн долларов.

Из-за гневных комментариев Малышева закрыла возможность оставлять сообщения под записью на своей странице в Instagram.

Ранее Малышева ответила на вопрос подписчицы о якобы конфликте с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.