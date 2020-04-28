Малышева прокомментировала сообщения о «конфликте» с Эрнстом

Врач и телеведущая Елена Малышева ответила на вопрос подписчицы о якобы конфликте с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

«Елена Васильевна, пишут, что вы за границу уехали, с Эрнстом поругались и нас бросили! Врут?» – написала @birukova0706, не уточнив, откуда у нее такая информация.

В ответ телеведущая обратила внимание подписчицы на то, что ее шоу все еще транслируют по Первому каналу. «Я каждый день в эфире Первого канала!!! Это же видно!!!» – написала Малышева в Instagram.

Ранее Малышева рассказала, что ее сын обучается в США по специализации «кардиология» и в настоящее время он помогает бороться с коронавирусом.