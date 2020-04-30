В России появился коронавирусный индекс

Крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и РИА «Новости» запускают коронавирусный индекс (Covindex), отражающий изменение потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их «символами» пандемии коронавируса.

К таким товарам отнесены антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка, передает РИА «Новости».

Компоненты индекса рассчитывают аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания ежедневно обрабатывает порядка 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс по всей России.

По этим семи товарам еженедельно «Платформа ОФД» предоставляет агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Covindex будет публиковаться еженедельно.

За последние сутки в России подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за сутки полностью выздоровели 1333 человек.