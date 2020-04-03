Собянин оценил способность предприятий платить зарплаты в нерабочий месяц

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему нецелесообразно раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса. По его словам, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечить выплаты части сотрудникам, которые не работают в настоящее время.

Собянин в интервью Первому каналу пояснил, что в случае, если выплаты всем людям будут поступать из бюджета, «бюджеты треснут» и в результате не смогут обеспечить систему здравоохранения.

«Здесь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить [сотрудников] по отпускам», – приводит его слова ТАСС. Собянин подчеркнул, что речь пока идет о месяце.

«Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая», – сказал мэр.

При этом, по его словам, те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждаются в приоритетной поддержке. Эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничном бизнесе, перечислил он, отметив, что этим отраслям нужна поддержка в первую очередь.

Собянин сообщил, что Москва может ощутить удар по бюджету по итогам второго квартала 2020 года. «Запас у Москвы есть, мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки <...>. Пока, в принципе, ситуация в первый квартал более-менее стабильная, – сказал он. – Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по второму кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет».

По его словам, сейчас финансовая нагрузка, налагаемая необходимостью поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, распределена между Фондом социального страхования (ФСС), бюджетом города и работодателями, но при необходимости она может быть увеличена. «Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и, конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что в Москве введен «больший порог» для выплаты пособий по безработице, его сделали больше, чтобы поддержать граждан. Важно также, по словам мэра, чтобы люди, которые попали в условия нерабочих дней, не оказались без средств из-за отсутствия зарплаты.

«Это люди, которые находятся в отпусках и получают в режиме неработающих, но получают заработную плату от своих предприятий, – сказал Собянин, добавив, что много и тех, кто находятся на больничном. – Все граждане старше 65 лет работающие получают больничные листы, соответственно, оплачивает Фонд социального страхования. <...> А также граждане, которые подверглись самоизоляции, те, которые приехали из за границы – они тоже находятся на больничном».

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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