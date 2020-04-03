Жителям Москвы объяснили правила поездок на машине в ситуации с коронавирусом

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве прокомментировали возможность использования жителями города личных автомобилей.

В штабе сообщили, что «в другой район можно поехать» при «серьезной необходимости». Однако жители столицы должны учитывать, что их «может остановить сотрудник правоохранительных органов». Правоохранители в таком случае уточнят «цель поездки».

Подчеркивается, что у водителя при себе «должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», передает ТАСС.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве все введенные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая.

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно, сохраняется зарплата.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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