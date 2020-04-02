Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплачиваемые выходные до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – приводятся в сообщении слова Путина, передает РИА «Новости».

Также президент поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок.

Ранее Путин в ходе обращения к российскому народу сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.

Ранее Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

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