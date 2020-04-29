Коронавирус выявили у 148 сотрудников Роскосмоса

Число выявленных случаев коронавируса среди сотрудников предприятий Роскосмоса увеличилось до 148, четверо умерли, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18.15 29.04.2020. Всего заболевших – 148, выздоровевших – 12, умерших – 4», – написал Рогозин в Twitter.

27 апреля сообщалось, что коронавирусом заражены 111 работников ракетно-космической отрасли. На тот момент говорилось о трех умерших.